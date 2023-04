Influenza, circolare Schillaci: ‘anticipare vaccinazioni a inizio ottobre’

Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) – Anticipare la vaccinazione contro l’influenza a inizio ottobre. Questa una delle indicazioni della Circolare “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2023-2024”, elaborata dalla direzione generale della Prevenzione del ministero della Salute, insieme all’Istituto superiore di sanità e sottoposta al Coordinamento interregionale della prevenzione e al Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni, pubblicata sul sito del ministero.

“In considerazione della situazione epidemiologica relativa alla circolazione dei virus respiratori nella stagione 2022-2023, si raccomanda, compatibilmente con la disponibilità di vaccino – si legge nella circolare – di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall’inizio di ottobre e offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione. Questo può essere particolarmente importante – si sottolinea – se si tratta di una stagione influenzale tardiva o quando si presentano pazienti a rischio. Pertanto, la decisione di vaccinare dovrebbe tenere conto del livello di incidenza della sindrome simil-influenzale nella comunità, tenendo presente che la risposta immunitaria alla vaccinazione impiega circa due settimane per svilupparsi pienamente”.

Inoltre, “al fine di ridurre l’impatto dei virus respiratori nel prossimo autunno, è cruciale che le Regioni e Province Autonome avviino le gare per l’approvvigionamento dei vaccini anti-influenzali al più presto, basandole su stime effettuate sulla popolazione eleggibile e non esclusivamente sulle coperture delle stagioni precedenti”. Il documento riporta le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità sulla composizione dei vaccini antinfluenzali, quelle su dosaggio e modalità di somministrazione e le raccomandazioni attuali per età e gruppi di rischio specifici, indicando la scelta (o le opzioni) di vaccino antinfluenzale attualmente disponibile per l’uso in Italia.