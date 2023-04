Torino, il lunedì piscina Trecate solo per le donne: anche il personale maschile è bandito

L’iniziativa “Piscina al femminile” dell’associazione Sport di borgata, affiliata Uisp, prevede che ogni lunedì mattina, dalle 10.30 alle 12, la piscina Trecate di Torino, situata in via Vasile Alecsandri 27, nel quartiere Pozzo Strada, sia riservata solo alle donne. Il progetto è stato presentato qualche giorno fa in commissione in Circoscrizione 3 e partirà il prossimo 8 maggio. Da allora, nessun uomo potrà accedere all’impianto sportivo nella periferia Ovest della città per un’ora e mezza.

Un’iniziativa, che la Uisp spiega, è dedicata “a quelle donne che, per vari motivi – principalmente religiosi e fisici -, non si sentono a loro agio a indossare un costume da bagno davanti agli uomini”. In particolare sono proprio le donne musulmani a non gradire di mostrarsi poco vestite agli occhi maschili. Dunque, in quei 90 minuti al lunedì mattina – momento in cui di solito l’impianto è chiuso -, alla Trecate, la piscina sarà solo per loro. Non ci sarà spazio nemmeno per il personale maschile, istruttori compresi.

Un progetto simile era già stato avviato qualche anno fa alla piscina Massari dove per due ore alla settimana lo spazio era dedicato alle donne musulmane che sceglievano di nuotare in un ambiente tutto femminile e magari di indossare il burkini, il costume da bagno islamico da donna.

Un progetto che alla Trecate oggi si ripete e che vuole favorire l’integrazione, pienamente appoggiato dalla Circoscrizione Tre, per dare la possibilità a tutte le donne di fare sport e magari di farlo fare ai propri figli. Già perché gli unici maschietti ammessi in acqua saranno i bambini accompagnati dalle loro mamme.

https://www.torinotoday.it