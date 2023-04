Roma, turista violentata in pieno centro: arrestato bengalese

In pieno centro a Roma, una ragazza è stata vittima di violenza sessuale.

Il responsabile, un 38enne bengalese, è stato arrestato dopo averla aggredita nell’atrio di un palazzo nei pressi del Viminale. La donna stava cercando il numero civico dell’hotel nel quale avrebbe dovuto alloggiare quando è stata ingannata dall’uomo. Il 38enne l’ha fatta entrare nello stabile sbagliato per poi chiuderle il portone alle spalle e abusare di lei. Il tentativo di stupro è stato sventato grazie all’intervento di un condomino.

L’inganno

“Sì, è questo l’ingresso dell’hotel… Prego”, attraverso questo raggiro l’uomo avrebbe convinto la turista a varcare la porta di quello stabile per poi saltarle addosso. La ragazza pensava di essere arrivata all’indirizzo dell’albergo a due stelle in cui avrebbe dovuto raggiungere il fidanzato, invece si è trovata di fronte al suo aguzzino. Lo riporta il quotidiano La Repubblica.

La violenza

La vittima, mentre tentava di divincolarsi, ha subito morsi, baci e graffi dall’aggressore che tentava di spogliarla strappandole i vestiti. É successo tutto molto in fretta. Poi le urla disperate della donna sono state udite da un 20enne, un condomino, che è accorso in suo soccorso. Ha preso il 38enne per le spalle e lo ha costretto alla fuga.

L’arresto

La ragazza in stato di shock è rimasta in ginocchio, con una ferita sanguinante sulle labbra. Gli agenti del commissariato Viminale, a pochi metri dal luogo in cui si è verificata la violenza, hanno raggiunto il palazzo e arrestato l’aggressore che si trovava ancora al suo interno. L’uomo dovrà rispondere di violenza sessuale. Al momento si trova in carcere, in attesa della convalida dell’arresto da parte del gip. tgcom24.mediaset.it