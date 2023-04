Robert F. Kennedy Jr: “il terrificante potere di Big Pharma”

Scrive Robert F. Kennedy Jr su Twittee: “Fox licenzia Tucker Carlson cinque giorni dopo aver attraversato la linea rossa riconoscendo che le reti televisive hanno spinto un vaccino mortale e inefficace per compiacere i loro inserzionisti farmaceutici. Il monologo incredibilmente coraggioso del 19 aprile di Carlson ha infranto le due più grandi regole della TV:

Tucker ha detto la verità su come gli avidi inserzionisti farmaceutici controllassero i contenuti delle notizie televisive e ha criticato i giornalisti ossequiosi per aver promosso colpi che sapevano essere letali e senza valore. Per molti anni, Tucker ha avuto il più grande pubblico della nazione con una media di 3,5 milioni, 10 volte più grande della CNN. Fox ha appena dimostrato il terrificante potere di Big Pharma”.