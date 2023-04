PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 22 aprile 2023

Tema della puntata: SOSstituzione Etnica. Anzi no! altrimenti ai benpensanti viene l’orticaria.

Allora il titolo è: Clandestini: armi di migrazione di massa.

OSPITI:

Souad Sbai, giornalista, saggista, già parlamentare e presidente di Acmid Donna.

Mohamed Konaré, leader del Movimento panafricanista.

Perché i benpensanti, tra un pietismo e l’altro, non si chiedono per quale motivo i “migranti”, invece di arrivare regolarmente in aereo con meno di 300 €, scelgono di pagare 5/6 mila dollari, e quindi finanziare le organizzazioni criminali di trafficanti di esseri umani, droga e armi, mettendo a rischio la vita per sbarcare qui da clandestini?

Perché con il Governo del blocco navale gli sbarchi sono QUADRUPLICATI?

Perchè, se si parla di deportazione e di sostituzione etnica, ai buonisti immigrofili viene l’orticaria?

Qual è lo scopo dei burattini di questo Governo servi dei burattinai dello Stato Globale?

2 anni fa Domenico Siniscalco, Vice Pres. Morgan Stanley, ci disse che entro il 2030 sarebbero arrivati in Europa 300 milioni di “migranti”.

In questi giorni Francesco Lollobrigida ha correttamente parlato di sostituzione etnica dicendo: “Noi quest’anno lavoreremo per far entrare legalmente quasi 500.000 immigrati legali. Questo può essere organizzato anche attraverso accordi multilaterali e bilaterali per sostenere l’immigrazione legale”

Tajani e Crosetto, hanno detto invece che la migrazione irregolare è colpa di Putin.