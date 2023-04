Ospedale Bassano: dosi scadute di “vaccini” nella cella frigo della mensa

21/04/2023 BASSANO DEL GRAPPA (https://reteveneta.medianordest.it) – Nas al San Bassiano: scoperte migliaia di dosi di vaccino anticovid scadute stoccate in una cella della mensa || Migliaia di dosi di vaccino anticovid e anti pneumococco stoccate in una cella frigorifera utilizzata per tenere in fresco le bevande della mensa dell’ospedale. È quanto hanno scoperto in un sopralluogo avvenuto a marzo i carabinieri del nucleo antisofisticazione, intervenuti per alcune verifiche nell’area del San Bassiano in gestione all’azienda che gestisce la mensa. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Nelle scorse ore il Comune di Bassano ha emesso un’ordinanza di dissequestro dei lotti, gran parte dei quali verranno ora mandati al macero. Ma andiamo con ordine. Il 23 marzo i nas di Padova sono arrivati in ospedale, trovandosi davanti a una cella che in teoria doveva servire per le bevande della mensa e che invece era piena di scatole di materiale sanitario. Durante la visita ispettiva è stato effettivamente accertato che all’interno della cella frigorifera a temperatura positiva con range fra 0 e 6 gradi denominata “cella bevande” sono state rinvenute molteplici referenze di specialità medicinali, tipologia vaccini.

Nei documenti si legge anche che la cella in questione era stata adibita a uso vaccini fin dal 2020, ma di questo non esistono procedure specifiche. Solo – si legge nella documentazione – accordi verbali fra il gestore della mensa e l’autorità sanitaria rinnovati di volta in volta e ormai assunti in consuetudine. In tutto erano presenti nella cella più di 300 confezioni per un totale di quasi 1300 flaconcini di vaccino anticovid sia ad uso pediatrico, sia per adulti. Assieme ai vaccini anticovid è stato trovato anche un pacco contenente quasi 4 mila dosi in siringhe preriempite di vaccino per il pneumococco.

Gran parte del materiale rinvenuto è scaduto, alcuni lotti addirittura da più di un anno. Le dosi antipneumococco torneranno invece a disposizione della sanità pedemontana per essere utilizzate. Questo emerge dai verbali e dall’ordinanza comunale, ma questa vicenda apre la strada ad alcune domande su un tema che, quello dei vaccini, (Servizio di Ferdinando Garavello)