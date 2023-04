Malore improvviso: trovato morto camionista di 26 anni

Brescia – Dramma sul lavoro a Flero, dove – verso le 13.30 di venerdì – un camionista di 26 anni è morto a causa di un improvviso malore. Il ragazzo si trovava nei pressi della società Leonessa di Via Don Milani, in attesa di scaricare il camion di un’azienda che si occupa del trasporto di laminati in metallo. Non sentendosi bene, il giovane – un albanese da lunghi anni in Italia – ha deciso di andare a riposarsi in cabina, dove è poi stato trovato privo di sensi.

Immediato l'allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i volontari del Cosp, che – purtroppo – non sono riusciti a salvarlo nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo. Sono poi stati allertati anche i carabinieri di Bagnolo Mella. Il magistrato di turno ha dato il nulla osta per la sepoltura, giudicando il decesso un caso di morte naturale.