Stroncato da un malore, David muore a 38 anni

Giorni di dolore per la scomparsa di David: aveva 38 anni. Il funerale è stato celebrato proprio nel giorno del compleanno.

Nella giornata di sabato 15 aprile, avrebbe compiuto 38 anni. E invece è stato purtroppo il giorno del suo funerale: dolore a Bellinzago Novarese per David Bovio, morto nei giorni scorsi a seguito di un malore che non gli ha lasciato scampo. E’ stato trovato ormai senza vita, dopo che era scattato l’allarme perché il giovane non rispondeva più alle chiamate.

Il magistrato aveva ordinato l’autopsia per stabilire la causa della morte. Numerose le persone che hanno parteicpato alle esequie. David ha lasciato la mamma Sandra e il papà Giorgio, la nonna e altri parenti, oltre alla compagna Alessandria. Dopo le esequie la salma è stata trasportata al tempio crematorio di Trecate.

