COLONIA ITALIA, LA PENISOLA DI UTOPIA

PIAZZA LIBERTA’ – Intervento dell’avv. Andrea Oddo, che ha portato in giudizio AIFA per non aver mostrato gli PSUR (documenti di farmacovigilanza volti a fornire una valutazione del bilancio rischi-benefici di un prodotto medicinale) – estratto dalla puntata di sabato 15 aprile 2023

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

I temi trattati nella puntata di sabato 15 aprile 2023:

– La costante e incessante campagna di Propaganda sul Siero della Verità.

– La Sanità Italiana al collasso che verrà affidata alle fauci dell’Oms.

– Il mancato riconoscimento di Effetti Collaterali da Istituzioni preposte.

– I Ricorsi a Istituzioni con analfabetismo medico e giuridico inauditi.

– La Consulta che ‘valuta il rispetto dei diritti in base a dati scientifici’. Ma quali dati e di quale scienza?

