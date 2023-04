PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 15 aprile 2023

COLONIA ITALIA, LA PENISOLA DI UTOPIA

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia.

I temi trattati nella puntata di sabato 15 aprile 2023

La costante e incessante campagna di Propaganda sul Siero della Verità.

La Sanità Italiana al collasso che verrà affidata alle fauci dell’Oms.

Il mancato riconoscimento di Effetti Collaterali da Istituzioni preposte.

I Ricorsi a Istituzioni con analfabetismo medico e giuridico inauditi.

La Consulta che ‘valuta il rispetto dei diritti in base a dati scientifici’. Ma quali dati e di quale scienza?

OSPITI:

Dott. Giuseppe Barone medico chirurgo, specialista in medicina nucleare, consulente tecnico del tribunale di Bologna, capitano medico della Croce Rossa Militare, vicepresidente dell’associazione no profit Edward Jenner.

Dott.ssa Sara Dué scienziata, libera ricercatrice in fisica quantistiza fisico quantistico, terapeuta, esperta di medicina naturale, e medicina vibrazionale.

Prof. Avv. Augusto Sinagra ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO

Avv. Andrea Oddo avvocato che ha portato in giudizio AIFA per non aver mostrato gli PSUR.

Prof. Alessandro Meluzzi medico psichiatra, criminologo, opinionista

Dott.ssa Barbara Balzi Fisico dell’acqua dal punto di vista quantistico, dei sistemi biologici e delle particelle. Responsabile regione E.Romagna di Dicentra Associazione liberi seguaci del Neonaturalesimo

