Ricciardi: Green Pass obbligatorio per tutte le attività

Green Pass obbligatorio per tutte le attività – “Io sono d’accordissimo nel suggerire l’estensione del green pass a tutte le attività: trasporti, attività di lavoro, bar e ristoranti. In questo modo si garantirà non soltanto la sicurezza e la salute delle persone, ma contemporaneamente si garantiscono anche le attività: l’economia non può riprendere in maniera completa e garantire posti di lavoro e prosperità se non c’è la salute”: così a Buongiorno, su Sky TG24, Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. askanews

