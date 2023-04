Pichetto: 3 crisi globali rappresentate dal cambiamento climatico

TOKYO, 15 APR – “Sui cambiamenti climatici, perdita di biodiversità e inquinamento serve impegno comune, la dimensione nazionale o a sette non basta. Occorre accelerare la transizione energetica per affrancarci dalle dipendenze”. Così il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin alla ministeriale del G7 in corso a Sapporo, nella prefettura dell’Hokkaido a nord Giappone. “Le tre crisi globali rappresentate da cambiamento climatico, perdita di biodiversità e inquinamento, vanno affrontate contemporaneamente e in modo efficace”. (ANSA).