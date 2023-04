Cagliari, 55enne si accascia in strada e muore

Tragedia in pieno centro, a Cagliari. Un uomo di 55 anni è stato colpito da un malore ed è morto in piazza Yenne, davanti agli occhi dei tanti passanti del pomeriggio. La vittima si è accasciata all’improvviso, e dopo l’allarme è stato circondato dalla folla presente, visibilmente spaventata per quanto stesse accadendo.

Poi l’intervento del personale del 118, arrivato sul posto, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

