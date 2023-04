Berlino alla UE: sanzionare industria nucleare civile russa

Berlino chiede alla Commissione Ue sanzioni contro l’industria nucleare russa.

La Germania ha chiesto alla Commissione Ue di introdurre, nel prossimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, misure contro l’industria nucleare civile perché, ha sottolineato il ministro dell’Economia Robert Habeck in una intervista all’agenzia di stampa tedesca ‘Dpa’, nel giorno in cui Berlino annuncia lo stop alle ultime tre centrali nucleari del Paese, è evidente che Mosca usa in modo deliberato le dipendenze energetiche per esercitare pressioni.

La Russia è un fornitore di uranio, per le barre di combustibile per le centrale, e conserva scorie radioattive sul suo territorio. “Dobbiamo essere più indipendenti ancora dalla Russia con l’Ue. Abbiamo già fatto molta strada in diversi settori, inclusa l’energia. Il nucleare è ancora aperto”, ha aggiunto, sottolineando come sia invece “ingiustificabile, data la sensibilità della tecnologia”. Sarà necessario un periodo di transizione, “ma la cosa importante è iniziare”.

