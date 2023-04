Si parla di Multiservizi, Gualtieri gioca a scopa in Consiglio comunale

Primiera sicura, forse settebello ma è certo che contro il logorio del noiosissimo Consiglio Comunale di Roma, il sindaco Roberto Gualtieri ha trovato l’antidoto: una partita a scopa sul suo telefonino mentre i consiglieri animano la seduta e il pubblico rumoreggia. Peccato veniale? Distrazione capitale? Disinteresse per il bla bla degli eletti, oppure un antistress per scaricare la giusta tensione che si accumula mentre un fiume di parole invade l’aula Giulio Cesare, per concludersi magari con qualche mozione: uno di quegli atti preziosi che impegnano la Giunta a compere azioni di cui non frega a nessuno, tant’è che non hanno alcun valore operativo.

In aula si parlava del futuro della società comunale Multiservizi

Dunque, mentre nella sacra aula della democrazia romana si discute della società Multiservizi, e con i dipendenti irati tenuti a bada dai vigili urbani, il primo cittadino punta al piatto pieno: sullo smartphone del Comune (a meno che non sia quello personale, ma nulla muta) sfida l’app che permette di misurare la bravura del giocatore in uno dei giochi di carte più diffusi: la scopa.

Per dirla con un ordine del giorno, Roberto Gualtieri ora dovrà ufficialmente e pubblicamente chiarire:

– Se si tratta veramente di gioco della scopa ed eventualmente se è una variante; e se non è così di quale gioco si tratta;

– Se l’app scaricata è Ios o Android

– Se la sfida è col software o ci sono giocatori multipli collegati on line

– Che fine farà la delibera con la quale le quote della Multiservizi sono state acquistate dal Comune, visto che la delibera stessaè stata osservata dalla Corte dei Conti.

Infine, mentre l’app gli indica il numero delle carte di denari, che fine faranno i dipendenti della Multiservizi dopo la bocciatura della delibera. Sempre di denara, anzi di denari si parla. affaritaliani.it