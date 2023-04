Roma, 14 apr. (askanews) – La ministra degli Esteri tedesca, la verde Annalena Baerbock, in visita a Pechino ha denunciato una contrazione dei diritti umani in Cina, al termine di un incontro con l’omologo cinese Qin Gang. “Ho spiegato al mio omologo, nelle nostre discussioni bilaterali, che siamo preoccupati di vedere che gli spazi di libertà della società civile in Cina continuano a ridursi e che i diritti umani vengono ridotti”.