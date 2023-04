Migranti nella ‘capitale’ UE: oltre 50mila senza documenti a Bruxelles

Foto LaPresse AP

Mentre il tema dei migranti resta sotto i riflettori della politica Ue, a pochi passi dai palazzi delle istituzioni europee vivono decine di migliaia di persone senza permesso di soggiorno. È quanto emerge da una ricerca della Vrije Universiteit Brussel – uno degli principali atenei della capitale belga – secondo la quale sono circa 112mila le persone che vivono in Belgio senza documenti. Di queste, 52mila vivono proprio a Bruxelles, la città che ospita le principali istituzioni Ue.

Gli autori dello studio, il demografo Johan Surkyn e i sociologi Pieter-Paul Verhaeghe e Sylvie Gadeyne, hanno trovato un metodo innovativo per calcolare il numero di sans papiers che vivono nel Paese. La ricerca è partita da uno dei dati demografici ritenuti più affidabili: quello delle morti registrate. Le statistiche ufficiali registrano infatti tutti i decessi che avvengono in Belgio, compresi quelli delle persone assenti negli elenchi dei residenti. E ogni anno in Belgio muoiono circa 500 persone che non sono iscritte all’anagrafe.

Usando queste statistiche come base, i ricercatori hanno calcolato che, in media, ogni giorno ci sono in tutto il Paese circa 489mila persone non registrate in Belgio. Questo dato non include i soli immigrati senza permesso di soggiorno, ma anche i turisti e i richiedenti asilo.

Sottraendo questi gruppi dalle 489mila persone non registrate, i ricercatori sono arrivati al numero di 112mila migranti privi di documenti e provenienti da Paesi esterni all’area Schengen. I risultati della ricerca, anche se sono stati riportati da diverse testate locali, non sono ancora passati per la procedura della cosiddetta peer-review, ovvero la valutazione critica dello studio da parte di altri esperti, e non sono ancora stati pubblicati su una rivista scientifica. Tuttavia, il metodo ha attratto l’interesse di altri esperti di demografia e Surkyn, l’accademico che ha condotto la ricerca, si è detto convinto che “altri Paesi ne trarranno ispirazione” per quantificare con maggiore accuratezza i sans papiers sul proprio territorio.

La stima riferita alla sola capitale belga – oltre 50mila persone, secondo lo studio – potrebbe comunque essere rivista al rialzo nell’anno in corso visto che, proprio negli ultimi mesi, Bruxelles è stata le meta di migliaia di migranti che hanno affollato le strade adiacenti al Petit-Chateau, il centro di prima accoglienza dei richiedenti asilo da tempo alle prese con una carenza di posti di letto rispetto alle domande. Un problema al quale le autorità belghe hanno dovuto reagire aprendo altri centri temporanei per evitare che i migranti dormissero per strada, come avvenuto per diverse settimane.

