Sondaggi, effetto Elly Schlein: Pd in calo

Il Pd è in calo. Il “riposo” di Elly Schlein evidentemente porta sfiga ai dem nei sondaggi. Infatti il partito del Nazareno continua a scendere nella media di Termometro Politico e si attesta al 19,4 per cento. La rilevazione riguarda la settimana dal 2 all’8 aprile mette a confronto i sondaggi di 7 istituti: TP, Swg, Quorum, Tecné, Index, Piepoli, Emg. E il dato che riguarda i dem è impietoso: c’è un calo e anche netto. Dal 20 per cento si scende già al 19,4 e ora cominciano ad esserci i dubbi sulla leadership di Elly Schlein. Infatti la segretaria dem probabilmente pensava a una quota ben più alta dopo il suo approdo sulla poltrona più ambita di largo del Nazareno e invece deve fare i conti con questo accenno di flop che potrebbe diventare presto una disfatta preoccupante.

Parallelamente restano piuttosto stabili le intenzioni di voto degli alleati, con Sinistra Italiana/Verdi che scende sotto il 3%, al 2,9% e +Europa che recupera qualcosa e va al 2,3%. Nel centrodestra rimane ferma al 29,1% Fratelli d’Italia, mentre sia la Lega che Forza Italia riescono ad crescere, seppur di poco, andando rispettivamente all’8,8% e al 7,1%.

Fuori dai principali poli il Movimento 5 Stelle recupera un decimale ed è al 15,9%, mentre Azione/Italia Viva lo perde, scendendo al 7,6%. Insomma la guerra fratricida tra Pd e 5S sul bacino elettorale sta producendo un risultato prevedibile: l’arresto della corsa dei dem e una fase di stallo per i grillini di Giuseppe Conte. liberoquotidiano.it