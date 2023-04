Stroncato da un malore, muore giudice del Foro di Lecce

Foro di Lecce in lutto per l’improvvisa morte del giudice Paolo Moroni. Questa mattina il magistrato era atteso nel Tribunale Civile di via Brenta, dove era in servizio presso la sezione Commerciale, ma ha accusato un malore mentre si trovava nella sua auto nel tragitto tra Monteroni e Lecce.

E’ stato prontamente allertato il Servizio del 118 ma i soccorsi si sono rivelati inutili per l’uomo che in passato era anche stato candidato per il Csm. Non appena si è diffusa la notizia, unanime è stato il cordoglio espresso dagli avvocati del Foro leccese che ne hanno sottolineato la competenza e professionalità.

