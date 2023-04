Roma, dominicana vede l’ex in strada con un’altra donna e lo accoltella al collo

Accecata dalla gelosia, quando ha visto il suo ex fidanzato passeggiare in strada accompagnato da un’altra donna, non ci ha visto più. Ha impugnato un coltello che aveva con sé e lo ha aggredito colpendolo al fianco e al collo. Poi, dopo averlo lasciato in strada in una pozza di sangue, ha provato ad allontanarsi ma è stata fermata dalla polizia. L’accoltellamento martedì notte nella zona del Quadraro.

Sono le 23:30 del 4 aprile quando l’uomo – un cittadino dominicano di 43 anni – è stato notato dalla sua vecchia fiamma – una connazionale di 38 anni – a passeggio sulla via Tuscolana con un’altra donna. Siamo all’altezza del civico 944 quando la ex, forse in strada proprio accecata dalla gelosia a caccia del suo vecchio fidanzato, ha aggredito l’uomo ferendolo con due fendenti al collo e al fianco.

Richiesto l’intervento al 112 l’uomo è stato trasportato dall’ambulanza del 118 in ospedale dove è stato refertato con 7 giorni di prognosi. Sul posto anche gli agenti dei commissariati San Giovanni e Tuscolano di polizia che hanno poi rintracciato la donna. Identificata in una cittadina della Repubblica Dominicana di 38 anni è stata arrestata per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

