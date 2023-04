Malore mentre attende il bus, muore 48enne

Malore fatale per un uomo di 48 anni mentre attendeva il bus in piazzale Marconi a Piacenza. E’ accaduto nel pomeriggio del 6 aprile: vani sono stati i soccorsi per l’uomo, che è andato in arresto cardiaco e si è accasciato a terra improvvisamente, mentre si trovava sotto la pensilina della fermata appena fuori dalla stazione ferroviaria. A dare l’allarme i presenti che hanno assistito alla scena.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con l’ambulanza della Croce Rossa e l’auto medica del 118 che hanno tentato di rianimare l’uomo, lo hanno caricato per il trasporto in ospedale, ma è deceduto subito dopo l’arrivo al Pronto Soccorso. L’uomo, residente a Vicenza, aveva con sé una valigia, presumibilmente era appena arrivato con un treno nella nostra città. www.piacenzasera.it