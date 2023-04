Malore in casa, muore vivaista di 44 anni

Agliana (Pistoia), 5 aprile 2023 – La comunità aglianese è sconvolta e profondamente addolorata per la prematura e improvvisa scomparsa del noto vivaista Leonardo Gori, a soli 44 anni. L’uomo è stato colto da malore ieri mattina, mentre si trovava nella sua abitazione. E’ scattata subito la richiesta di soccorso al 118, ma ogni tentativo di salvarlo da parte dei soccorritori è stato inutile. Leonardo Gori, padre di un bambino di soli otto anni, era un apprezzato vivaista e svolgeva l’attività insieme al fratello Lorenzo. La notizia, diffusa sui social dal sindaco di Agliana, Luca Benesperi, nella tarda mattinata di ieri, ha suscitato immediatamente incredulità, sgomento e profondo cordoglio ad Agliana.

“Ho appreso, sconvolto, della prematura scomparsa di Leonardo Gori – ha scritto il primo cittadino –. Non ci sono parole per descrivere il dolore mio, della giunta e di tutta l‘amministrazione. Un abbraccio alla moglie Silvia, al figlio, al fratello Lorenzo e a tutta la famiglia. Che la terra ti sia lieve”.

E sulla comunità aglianese è piombato lo sconforto più profondo, nell’apprendere dell’improvvisa scomparsa di Gori e per la famiglia così duramente colpita dal dolore. Le parole espresse negli innumerevoli messaggi, a seguito del post del sindaco, sono state di cordoglio e vicinanza alla famiglia. “Un’altra stella si è illuminata nel cielo”, si legge in una frase, dalla quale possiamo capire quanto Gori fosse stimato e amato per le sue qualità umane e professionali.

