De Benedetti: “Giorgia Meloni dimostra demenza”

De Benedetti a Schlein: “Ci liberi da questa destra di incompetenti”. “Giorgia Meloni dimostra demenza, perché è contro l’interesse suo e del nostro Paese”. Lo ha detto l’editore di “Domani” Carlo De Benedetti nel corso del festival del quotidiano a Modena, in un dibattito con la leader Pd Elly Schlein, riferendosi all’ultimo Consiglio europeo e alle dichiarazioni pronunciate al termine dalla premier improntate alla soddisfazione per l’esito del vertice.

Meloni è stata definita anche “figurina” e “fenomeno da baraccone”. De Benedetti ha detto che “non ha ottenuto nulla”, criticando anche la “baracconata” del mettersi ai comandi di un caccia nel corso della festa per i 100 anni dell’Aeronautica militare. Ha anche parlato di governo di incompetenti.

“Un ex cittadino italiano, oggi svizzero certamente per nobili motivi, ha insultato il Presidente del Consiglio con i seguenti epiteti: figurina, fenomeno da baraccone e demente. Per lui, se non riesci a farti prestare, senza garanzie, almeno 1 miliardo da MPS, non vali nulla”, scrive su Twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto. “Le ingiurie di De Benedetti alla Meloni confermano che aver litigato con i figli lo priva di chi lo possa portare da un buon medico. Corra! È urgente”, scrive su Twitter il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. affaritaliani.it