L’Occidente è diventato un manicomio criminale

In questa puntata dei multipolari, il programma di attualità di Arnaldo Vitangeli e Debora Billi, si parla del tarocco che qualche Paese occidentale ha rifilato a Zelensky, delle rivolte che ormai dilagano in tutta Europa (ma che non toccano l’Italia), dello scandalo senza fine che sta coinvolgendo i vertiti delle istituzioni sanitarie e del manicomio conclamato che, tra ideologie deliranti e ossessioni sataniche, è ormai diventato quello che chiamano “occidente allargato”. (lafinanzasulweb)