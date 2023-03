Malore in strada, 56enne si accascia e muore

TESERO. Tragedia questa mattina in val di Fiemme: una donna è morta mentre camminava per strada. L’allarme è scattato poco prima delle 10 di oggi, 29 marzo, a Tesero, per quella che inizialmente era parsa una caduta con conseguenze gravi ma che con ogni probabilità è stato un drammatico malore.

La donna, 56 anni, non sembrava più cosciente. Sul posto è accorsa un’ambulanza dall’ospedale di Cavalese, mentre da Trento arrivava l’elisoccorso. Purtroppo i tentativi di rianimare la donna non sono serviti e al medico non è rimasto che constatare il decesso. https://www.ladige.it