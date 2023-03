Francia, popolarità di Macron crolla al 28%

In Francia l’indice di popolarità di Emmanuel Macron è crollato di sei punti in un mese, con appena il 28% di opinioni favorevoli. Per il presidente più giovane della storia francese, posto in queste settimane dinanzi a una durissima contestazione in Parlamento e nelle piazze contro la riforma delle pensioni, si tratta del livello più basso mai raggiunto dal novembre 2018, all’inizio della crisi dei gilet gialli che segnò il suo primo quinquennato all’Eliseo.

In calo di due punti anche la premier, Elisabeth Borne, al 28% di opinioni favorevoli, il peggior risultato dal suo insediamento alla guida del governo a maggio. tgcom24.mediaset.it