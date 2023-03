Osservatorio militare: “la UE fermi le munizioni all’uranio”

“La Gran Bretagna, dopo essere uscita dall’Europa, annuncia una decisione assurda ed incomprensibile: fornire munizionamento all’uranio impoverito ad una delle parti in conflitto. L’Europa deve fermare questa iniziativa, l’Europa ha una coscienza civica tale da non poter consentire che una tragedia torni a verificarsi, ha la responsabilità di assumere il ruolo vero di pacificatore e tendere al dialogo ed alla pace senza assistere passivamente ad un’azione che certamente porterà ad una escalation pericolosissima e devastante”.

Lo scrive Domenico Leggiero, presidente dell’Osservatorio militare, in una lettera aperta alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. “Nei Balcani – ricorda Leggiero – i Paesi coinvolti non erano in grado di reagire. Questa volta uno dei contendenti ha avuto l’ardire di violare i confini nazionali di un’altra nazione, la prepotenza di sottomettere un intero popolo; non credo possa avere la ‘cortesia’ di non considerare l’utilizzo di armamento messo al bando come una violazione dei trattati e quindi di sentirsi libero di utilizzare lo stesso ed anche di più”.

