Putin: ‘gli Usa comprano ancora combustibile nucleare da noi’

Gli Stati Uniti continuano ad acquistare combustibile nucleare russo, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i membri di Business Russia

“Nonostante tutto, gli Stati Uniti hanno agito in modo molto pragmatico, senza dimenticare se stessi. Continuiamo a fornire combustibile nucleare agli Stati Uniti”, ha detto Putin. “Perché? Perché è redditizio”, ha aggiunto.

Gli Stati Uniti avevano precedentemente limitato le importazioni di uranio russo (fino al 2027 incluso) e prevedono di interrompere l’importazione di prodotti russi a base di uranio a partire dal 2028.

La Russia ha risposto limitando temporaneamente le esportazioni di uranio arricchito verso gli Stati Uniti o quelle derivanti da contratti di commercio estero con persone registrate nella giurisdizione statunitense. Le restrizioni hanno un’eccezione: le spedizioni sono possibili in base a licenze una tantum rilasciate dal Servizio Federale per il Controllo Tecnico e delle Esportazioni.

Rosatom non ha rivelato la quantita’ di uranio esportata nel 2023 (l’azienda statale e la sua divisione combustibili devono ancora pubblicare il rapporto del 2024), osservando solo, nel rapporto del 2023, che l’azienda rappresentava il 17% del mercato globale del combustibile nucleare. Rosatom ha adempiuto pienamente a tutti gli obblighi previsti dai contratti esistenti, avendo consegnato prodotti di uranio a 33 clienti in 14 paesi, si legge nel rapporto. Gli acquirenti tradizionali rimangono America Latina, Africa, Medio Oriente e Asia. Nel 2023 la Russia ha prodotto 2.700 tonnellate di uranio; Rosatom dispone anche di impianti di produzione in Kazakistan.

www.rainews.it