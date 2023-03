Iran alla Francia: ‘ascoltare i manifestanti’

L’Iran dice alla Francia di “ascoltare” i manifestanti. “Il governo francese dovrebbe parlare con il suo popolo e ascoltare le sue voci. Questa violenza non ha nulla a che vedere col salire in cattedra, sulla cattedra delle lezioni morali e fare prediche agli altri”. Lo ha scritto su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, che non ha mancato di fare riferimento alle critiche arrivate all’Iran per la risposta alle manifestazioni seguite alla morte, lo scorso settembre, della giovane Mahsa Amini dopo l’arresto con l’accusa di non indossare correttamente il velo.

In un altro tweet ha aggiunto: “Non sosteniamo la distruzione e il caos, ma diciamo: invece di creare disordini in altri Paesi, ascoltate la voce del vostro popolo e astenetevi dalla violenza contro la vostra gente. ‘Chi semina vento raccoglierà tempesta’”. ADNKRONOS