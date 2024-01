C’è un’ondata di manifestazioni, barricate e blocchi stradali che dalla Germania si sta diffondendo in tutta Europa, compresa l’Italia

Le proteste degli agricoltori bloccano la Francia da Nord a Sud, il giorno dopo l’incontro dei sindacati con il primo ministro Gabriel Attal. . Maud Fragnoud, una agricoltrice di Isere, Sud-Est del Paese, elenca alcuni dei motivi della protesta: “Le norme, le pratiche burocratiche che dobbiamo fare per avere diritto al lavoro, le cose che ci vengono promesse e mai date e poi lavoriamo tutto l’anno, pochissimi di noi vivono bene, o anche solo riescono a viverci.

Abbiamo tutti una famiglia da sfamare e nessuno vuole pagarci per il lavoro che facciamo mentre diamo da mangiare a tutti.""È un'iniziativa in linea con gli agricoltori che si mobilitano in Germania per i nostri stessi problemi, con gli agricoltori che si mobilitano in Romania – dice un altro manifestante Thierry Seneclauze, – e nel Sud-Ovest della Francia, a Tolosa, Ariège e altrove, dove purtroppo oggi piangiamo una vittima". L'uomo si riferisce ad una manifestante uccisa da un'auto che ha travolto il blocco, secondo gli inquirenti non intenzionalmente.