Un uomo di 49 anni è stato trovato morto in una macchina parcheggiata in corso Racconigi angolo piazza Marmolada a Torino, nella giornata di lunedì 20 marzo. I sanitari del 118 sono accorsi sul posto, ma, aperta la vettura, non hanno potuto che constatarne il decesso.

All’arrivo del medico legale è stato analizzato il corpo e l’ipotesi è di malore per cause naturali. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Torino indagano sull’accaduto. www.quotidianopiemontese.it/