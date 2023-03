PIAZZA LIBERTA’, mons. Viganò: la battaglia presente è essenzialmente spirituale

INTERVISTA di Armando Manocchia a Mons. Carlo Maria Viganò

PIAZZA LIBERTA’, estratto dalla puntata di sabato 18 marzo 2023 con un ospite d’eccezione, Monsignor Carlo Maria Viganò, un Arcivescovo cattolico, un Uomo di impeccabile verità, fede e integrità.

Armando Manocchia

MONSIGNORE, cosa possiamo noi di fronte a tutto questo?

Mons. Viganò

Dobbiamo avere uno sguardo soprannaturale, e comprendere che la battaglia presente è essenzialmente spirituale, in cui si affrontano Dio e Satana, i figli della Luce e i figli delle tenebre. E che la vittoria è di Dio, e di chi – qui e adesso – si schiera sotto le insegne di Cristo. Dovremo combattere, questo è certo; ma è ancor più certa la vittoria finale: non prævalebunt.

Armando Manocchia

NO MONSIGNORE, NON PREVARRANNO, CE LO AUGURIAMO CON TUTTO IL CUORE. IL MALE NON VINCERA’ SUL BENE. I FIGLI DELLE TENEBRE NON VINCERANNO SUI FIGLI DELLA LUCE. SATANA NON VINCERA’ SU DIO.

Mons. Viganò

Mi permetta di concludere, caro Dott. Manocchia, ringraziandoLa per questa opportunità e per il Suo impegno a favore della verità. Invito quanti ci ascoltano a concludere questa santa Quaresima pregando per le Monache di Pienza, e se possibile aiutandole materialmente: è un’opera di Misericordia, è un gesto di Carità, è un modo per testimoniare spirituale vicinanza a queste religiose.

Vi benedico tutti.

GRAZIE DI CUORE MONSIGNORE. CHE DIO CI AIUTI