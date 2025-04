Viganò: “con Sede Vacante, potere in mano a due personaggi corrottissimi”

“Con la Sede Vacante il potere è ora nelle mani di due personaggi corrottissimi: il Sostituto della Segreteria di Stato Edgard Peña Parra – di cui ho abbondantemente denunciato i crimini – e il Cardinale Camerlengo Kevin Farrell. Quest’ultimo proviene dai Legionari di Cristo, la congregazione religiosa che fu al centro di un gravissimo scandalo legato agli abusi sessuali e ai crimini del suo fondatore, padre Marcial Maciel.

Farrell era incaricato della gestione delle sue enormi risorse finanziarie, e naturalmente non si accorse delle aberranti deviazioni di Maciel… Anche per questo preferì occultare questa parte oscura del suo curriculum con i Legionari di Cristo, e proprio per questi suoi “meriti” e per la sua contiguità con Maciel, Farrell fu scelto da Theodore McCarrick come suo stretto collaboratore. Ne fece il proprio Ausiliare a Washington dove visse per sei anni nel medesimo appartamento dell’allora Arcivescovo. Anche allora non si accorse di nulla…

McCarrick gli affidò la gestione finanziaria della Papal Foundation fondata proprio 1988, quando il Vaticano usciva con le ossa rotte dal caso Marcinkus e dallo scandalo del Banco Ambrosiano. Dopo solo due anni, nel 1990, la Papal Foundation raccoglieva 215 milioni di dollari: una cifra ragguardevole per i disastrati conti della Santa Sede, per comprare silenzi e sollecitare promozioni. Questa capacità di fund raising di McCarrick gli valse l’intoccabilità da parte del Vaticano, sin dai tempi di Giovanni Paolo II.

Nel 2007 Farrell è promosso alla Sede di Dallas; nel 2016 è trasferito a Roma, come Prefetto del super-dicastero per i laici, la famiglia e la vita; nel 2019 è nominato Camerlengo di Santa Romana Chiesa, nonostante la sua notoria dipendenza dall’alcol.

Farrell conosce tutti i complici dei crimini di McCarrick e può manovrare il Conclave mediante ricatti o promesse. La sua assoluta indegnità e lo scandalo che costui rappresenta – soprattutto per le vittime di McCarrick e per i Cattolici americani – devono essere denunciati così da indurlo a rinunciare alle sue prerogative di Camerlengo e di membro elettore del Conclave, seguendo l’esempio del Cardinale di Edimburgo, Keith O’Brien, che dopo la denuncia della sua indegnità si ritirò spontaneamente dal Conclave del 2013.”

Lo scrive su X mons. Carlo Maria Viganò