Mons. Viganò: “ho dato mandato di citare in giudizio lo Ior”

COMUNICATO STAMPA dell’Arcivescovo Carlo Maria Viganò

“Ho dato mandato al Prof. Avv. AUGUSTO SINAGRA con Studio legale a Roma in Viale Gorizia n. 13, di citare in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Roma l’Istituto per le Opere di Religione (IOR) del Vaticano in persona dei pregressi Direttori Generali e in persona dell’attuale Direttore Generale Dott. Gian Franco Mammì unitamente ad un Prelato della Curia Romana.

La citazione ha ad oggetto un’indebita appropriazione di ingenti valori depositati presso lo IOR e già destinati ad opere di Carità.

Al Tribunale civile di Roma si chiederà una rogatoria internazionale affinché le competenti Autorità vaticane dispongano il sequestro preventivo e cautelare di detti valori. Contestualmente si chiederanno tutte le perizie – oltre a quelle già acquisite– necessarie a valutare le diverse responsabilità delle persone coinvolte e la qualità delle loro condizioni e della loro condotta.

Della vicenda e di tutti i suoi risvolti è a conoscenza piena già da tempo il Cardinale Pietro Parolin, tra i più favoriti alla nomina papale, anche sulla spinta del significativo assist datogli dal massone Prof. Giuliano Di Bernardo, già Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia.

Sua Eminenza è persona ben informata sui fatti e su tutte le vicende che a suo tempo, ed anche recentemente, lo hanno visto coinvolto ed interpellato. Ho ritenuto mio dovere procedere per via giudiziaria a richiedere la restituzione di detti beni a seguito di un reiterato diniego da parte del Card. Parolin di riparare per via extragiudiziale al grave danno che mi è stato arrecato

Il Cardinale sarà – con molti altri – indicato anche come testimone a conferma di quanto già risulta incontrovertibilmente da documenti in mio possesso e dello stesso Cardinale Parolin.”

Carlo Maria Viganò, Arcivescovo

già Nunzio Apostolico negli Stati Uniti d’America

Viterbo, 5 Maggio 2025 – San Pio V Papa e Confessore