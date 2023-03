PIAZZA LIBERTA’, mons. Viganò: la narrazione pandemica

INTERVISTA di Armando Manocchia a Mons. Carlo Maria Viganò

PIAZZA LIBERTA’, estratto dalla puntata di sabato 18 marzo 2023 con un ospite d’eccezione, Monsignor Carlo Maria Viganò, un Arcivescovo cattolico, un Uomo di impeccabile verità, fede e integrità.

Armando Manocchia

Monsignore, in relazione alla narrazione pandemica, è di questi giorni la notizia secondo la quale il Governo britannico avrebbe deliberatamente esercitato pressioni sulla popolazione, allo scopo di seminare il panico e forzare così la popolazione alla vaccinazione. Insomma, un copione che conosciamo bene perché lo abbiamo già vissuto a nostre spese in Italia. Posso chiederLe cosa ne pensa?

Mons. Viganò

Sin dal Maggio 2020 ho denunciato il colpo di stato compiuto dai cospiratori di Davos e iniziato con la pandemia. Sin da allora era evidente che vi fosse un unico copione sotto un’unica regia: non dimentichiamo che nel 2019 hanno anche organizzato le prove generali della farsa psicopandemica, studiando i mezzi di manipolazione di massa da adottare dinanzi ai possibili scenari che via via potevano delinearsi. Quello che ha fatto il Ministro della Salute britannico, Matt Hancock, lo hanno fatto tutti i suoi omologhi degli Stati membri dell’OMS, con le stesse modalità, gli stessi finanziamenti ai media, la stessa azione di censura delle informazioni non allineate, la stessa campagna di terrorismo mediatico, lo stesso occultamento dei dati, addirittura la stessa fraseologia, le stesse parole: stiamo a casa, andrà tutto bene, facciamolo per gli anziani, facciamolo per i giovani….