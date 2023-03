Addio al piccolo Cristian, morto a 10 anni dopo endocardite

foto Facebook

“Negli ultimi giorni del mese scorso il cuore di Cristian è stato attaccato da un’ infezione che lo ha costretto ad affrontare un duro intervento…ma non è bastato..

Ieri Cristian ha subito un trapianto di cuore che in primo momento è andato a buon fine, ma poi il corpo ha rigettato il nuovo cuore e Cristian ci lascia per sempre decidendo di continuare il suo karate dal paradiso”

UDINE – Lottava da 19 giorni all’ospedale di Padova contro un’endocardite, giovedì mattina però, il suo cuore ha smesso di battere. Si è spento a soli 10 anni Cristian Zozzoli, alunno dell’educandato Uccellis, dove frequentava la prima media. Il piccolo aveva da poco subito un trapianto, ma una terribile infiammazione l’ha strappato alla vita. Lo piangono mamma Arianna, papà Rudy insieme ai familiari e ai tanti amici che lo avrebbero voluto vedere sorridente fuori da quel reparto e tenace in tutta la forza che metteva quando si preparava alle gare di Karate. La data dei funerali non è stata ancora annunciata.

«Cristian era il bambino con più gioia e voglia di vivere che io abbia mai visto, sorrideva sempre e aveva sempre voglia di mettersi in gioco, a prescindere da tutto, lui ci provava e non si tirava mai indietro era un vero karateka che ci ha lasciato troppo presto», queste le parole che il maestro Alfonso ha affidato alla pagina Facebook della palestra Okinawa Fight, dove il piccolo si allenava. www.ilgazzettino.it