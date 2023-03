ROMA, 15 MAR – “Finché ci sarà un governo guidato da me l’Italia non potrà mai accedere al Mes. E temo che non potranno accedere neanche gli altri”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera rispondendo all’interrogazione del deputato del Terzo polo Luigi Marattin sulle intenzioni del governo sulla ratifica del Mes. (ANSA).