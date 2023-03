Wagner: Bakhmut circondata, Zelensky evacui vecchi e bambini

ROMA, 03 MAR – Secondo il fondatore del gruppo Wagner, Evgeny Prigozhin, le forze russe hanno praticamente circondato la città dell’Ucraina orientale di Bakhmut (in russo Artyomovsk): in un discorso video ha invitato il presidente ucraino Volodymir Zelensky a evacuare anziani e bambini. Lo riportano i media russi. Secondo Ria Novosti, ha invitato le autorità ucraine a dare alle forze armate ucraine l’opportunità di lasciare la città. A Bakhmut da settimane infuria una sanguinosa battaglia, condotta praticamente casa per casa.

Yevgeny Prigozhin, il capo dei mercenari Wagner, ha condiviso un video su Telegram che secondo lui mostrerebbe i suoi combattenti nella citta’ di Bakhmut. Nelle immagini si vedono uomini in uniforme sollevare una bandiera Wagner sulla cima di un edificio gravemente danneggiato, con degli uomini che impugnano chitarre e una tromba, probabile riferimento al soprannome del gruppo, ‘i musicisti’. Nel post Prigozhin afferma che il video gli e’ stato portato stamattina “da Bakhmut, praticamente il centro della citta’”. La Cnn ha geolocalizzato il video a circa due chilometri dal centro della citta’, dove il gruppo era gia’ arrivato.