PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof Meluzzi

PIAZZA LIBERTA’ – Intervento del prof. Alessandro Meluzzi (psichiatra, criminologo, opinionista), estratto dalla puntata di sabato, 25 febbraio 2023.

Il prof. Meluzzi commenta il film d’inchiesta “C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando”, di Federico Greco e Mirko Melchiorre, prendendo spunto per denunciare il crollo del Servizio Sanitario Nazionale, in un contesto di progressiva privatizzazione, per precisa volontà politica.

Il contesto del film – Siamo in Calabria, a Cariati un piccolo paese adagiato lungo la costa dei Saraceni, affacciato sullo Jonio. Un paese di 10mila anime, TERRA DI NESSUNO, dove i giovani dopo gli studi o emigrano al nord o si arruolano nelle FF:OO o nella ‘ndrangheta.

In questo contesto, dopo decenni di tagli al bilancio, di privatizzazioni e soprattutto di ruberie e corruzione, la sanità pubblica riceve il colpo di Grazia.

Il 29 luglio 2010, col voto di fiducia nel Governo Berlusconi IV, viene ratificato l’Accordo fatto nel 2009 da Prodi per Piano di Rientro dal disavanzo sanitario e approvato in Calabria dalla Giunta Scopelliti-

Con questo Piano, viene attivato il commissariamento e, nel giro di una notte, 18 ospedali della Calabria vengono chiusi, cancellati. Il tutto, correlato da tagli lineari nei reparti che ha falcidiato il 15%/20% del personale sanitario.

Tra questi 18 ospedali chiusi in una notte, c’è anche l’ospedale di Cariati dove un gruppo di persone non accetta la decisione e decide di ribellarsi occupando l’ospedale.

La battaglia per la riapertura degli ospedali, ingaggiata dai sindaci e supportata da comitati di cittadini, è tuttora in corso.

