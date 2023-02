Veterani aeronautica: “Gli Ufo hanno neutralizzato testate nucleari USA”

Secondo una testimonianza di due veterani dell’aeronautica Usa, negli anni Sessanta, gli Ufo “hanno neutralizzato 10 testate nucleari in una base del Montana”. I militari hanno detto al Daily Mail di averlo raccontato all’All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), l’ufficio del Pentagono che indaga sul tema.

In particolare, il tabloid inglese riporta una mail che mostra che l’All-domain Anomaly Resolution Office ha contattato l’ex ufficiale di lancio dei missili intercontinentali dell’Aeronautica statunitense Robert Salas per raccogliere informazioni “sul suo incontro con un disco volante arancione che ha inspiegabilmente disattivato 10 testate alla base aerea di Malmstrom, nel Montana, nel 1967”.

Inoltre, sempre secondo quanto riporta il Daily, l’altro ex ufficiale, Robert Jacobs, ha informato AARO di un filmato che ha girato per l’Air Force nel 1964 che “presumibilmente ha catturato un disco che è volato fino al missile in movimento, gli ha sparato contro una serie di ‘raggi’ e si è allontanato a tutta velocità, facendo cadere la testata fittizia dal cielo”.

Il direttore dell’AARO, Sean Kirkpatrick, “sta intervistando altri nove testimoni di casi simili”, secondo l’autore Robert Hastings, che, in precedenza, ha parlato con 167 veterani riguardo a “più di cento incursioni Ufo in siti di armi nucleari durante l’era della Guerra Fredda e oltre”. Hastings ha scritto un libro in merito intitolato “UFOs and Nukes: Extraordinary Encounters at Nuclear Weapons Sites”.

Domenica, in un post sul suo blog, ha rivelato che gli era stato chiesto da Kirkpatrick di metterlo in contatto con Salas, Jacobs e altri testimoni, dopo che un anonimo membro dello staff del Senato aveva letto il libro e lo aveva raccomandato al direttore dell’AARO per le indagini. www.tgcom24.mediaset.it