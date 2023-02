Malore mentre lavora, Benedetto muore a 41 anni

Montopoli (Pisa), 23 febbraio 2023 – Si è accasciato al suolo all’improvviso, senza avere nemmeno il tempo di chiedere aiuto. Un malore fulminante generato da un arresto cardiaco che non ha lasciato scampo ad un quarantunenne che si è sentito male all’interno di una ditta di logistica e trasporto merci di via della Madonna a Capannori, non distante dalla località Madonnina e da Lunata. Per Benedetto Notarrigo di Montopoli Valdarno, in provincia di Pisa, non c’è stato purtroppo niente da fare. Quando è caduto a terra i colleghi si sono immediatamente prodigati, lanciando l’allarme. Sono scattati subito i soccorsi.

La richiesta di aiuto è partita intorno alle 14 di ieri pomeriggio. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza e l’auto medica. I sanitari hanno provato di tutto nel disperato tentativo di rianimare l’uomo e salvargli la vita. Era stato anche preallertato Pegaso, nella speranza di riattivare il battito cardiaco e poter trasportare il paziente in strutture specializzate, come Cisanello ad esempio.

Purtroppo però tutta l’abnegazione e la professionalità dei medici non sono servite a salvare l’autista e quindi non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso. Un malore per un problema talmente acuto che non ha consentito di salvare il quarantunenne. In ogni caso sul posto sono arrivati i carabinieri e sono stati avvertiti anche gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, PISSL.

Il dramma aumenta esponenzialmente se si considera che l’uomo lascia in un dolore straziante la compagna e un bambino di appena sei anni e che a breve ne avrebbe compiuti sette. Purtroppo lo farà senza il suo papà.

