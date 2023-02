Biden inciampa e cade sulla scaletta dell’Air Force One

L’Air Force One di Joe Biden e’ decollato dall’aeroporto di Varsavia diretto a Washington. Lo riferiscono i giornalisti al seguito in Polonia precisando che mentre stava salendo la scaletta dell’aereo il presidente americano “e’ inciampato ed e’ caduto” ma “si e’ rialzato subito” ed e’ entrato nel velivolo, come se niente fosse.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden inciampa leggermente mentre sale le scale per salire a bordo dell’Air Force One prima della sua partenza dall’aeroporto di Varsavia. Biden si stava si imbarcando sull’aereo per lasciare la capitale polacca, dov’era per un incontro con i leader di diversi Paesi sul fianco orientale della Nato per discutere del sostegno all’Ucraina devastata dalla guerra. ANSA