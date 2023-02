Usa, sparatoria in Georgia: 9 feriti tra ragazzi e bambini

Nove ragazzi e bambini, tra i 5 e i 17 anni, sono rimasti feriti in una sparatoria davanti a un benzinaio a Columbus, in Georgia.

Lo riporta Abc news citando la polizia. Si tratta della 74esima sparatoria negli Stati Uniti dall’inizio dell’anno. Al momento nessun sospetto è stato arrestato, né è stata ricostruita la dinamica dell’incidente. I feriti, sette maschi e due femmine, non sono in pericolo di vita.

Solo poche ore prima, in Mississippi, un uomo aveva aperto il fuoco e ucciso sei persone: quattro in una casa e due in una stazione di servizio.

Biden: “La violenza delle armi è un’epidemia, Congresso agisca”

“La violenza delle armi è un’epidemia negli Stati Uniti, il Congresso deve agire subito”. E’ stato l’appello lanciato da Joe Biden, dopo essere stato informato delle ennesime sparatorie avvenute nel Paese. “Servono buon senso e riforme sulle armi come le verifiche di background, il divieto di vendere fucili d’assalto e munizioni ad alta capacita’”, ha detto il presidente americano chiedendo anche al Congresso di “abolire l’immunità per i produttori che consapevolmente mettono nelle nostre strade armi da guerra”. tgcom24.mediaset.it