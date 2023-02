Novoli, indiano ucciso a colpi di pietra: fermati due connazionali

Mentre le mamme e i bambini festeggiavano il carnevale tra maschere e stelle filanti nel vicino centro commerciale, una lite dai contorni ancora poco chiari è sfociata nel sangue ques’oggi in via Paganini, a Novoli. Un uomo, pare si tratti di un clochard di origini indiane, è deceduto nel primo pomeriggio dopo una disperata corsa in ospedale. Colpito ripetutamente alla testa, sembra con una pietra, da altri due cittadini stranieri, connazionali, fermati poco dopo dalla polizia.

C’è chi parla di ‘fumi dell’alcol’ all’origine del gesto sconsiderato, avvenuto in strada, e chi invece sostiene che la vittima, sui trent’anni, abbia tentato di sventare un taccheggio in un negozio e sia stato per ciò colpito dai due malviventi. Sul posto l’intervento del 118 e della polizia con la sezione scientifica, che ha subito avviato le indagini e cercherà ora di far ulteriormente luce sull’accaduto. www.firenzetoday.it