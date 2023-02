ROMA, 10 FEB – “Assolutamente sì, siamo da tempo impegnati in joint venture” con Parigi “su una materia molto importante per l’Ucraina. Credo che si stia procedendo speditamente e nei prossimi giorni saremo in grado di annunciarlo definitivamente”. Così la premier Giorgia Meloni conferma l’invio dell’Italia con la Francia del sistema Samp-T a Kiev. (ANSA).