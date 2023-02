“Impossibile che i leader UE non sappiano cosa stanno combinando gli Usa”

“È impossibile che i leader dell’UE non sappiano cosa sta combinando il governo degli Stati Uniti: guerra per procura degli Usa in Ucraina, deindustrializzazione dell’Europa, pandemie artificiali, sorveglianza di massa, censura della grande tecnologia e dei media, crittografia della banca centrale, guerra con la Cina. Qual è la fine del gioco e perché ci sono dentro?”

Lo scrive su Twitter Kim Dotcom, imprenditore e informatico tedesco.

There’s no way that EU leaders don’t know what the US Govt is up to: US proxy war in Ukraine, deindustrialization of Europe, artificial pandemics, mass surveillance, big tech and media censorship, central bank crypto, war with China. What’s the end game and why are they in on it?

— Kim Dotcom (@KimDotcom) February 9, 2023