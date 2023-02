Cavriago, muore a 26 anni ucciso da un malore improvviso

Ogni soccorso è stato inutile. Il giovane era molto conosciuto in paese, aveva lavorato in un supermercato.

CAVRIAGO (Reggio Emilia) – Ha destato sconcerto e profondo cordoglio a Cavriago la morte di Said Bel, 26 anni. Il ragazzo, molto conosciuto in paese perchè per diverso tempo ha lavorato in un supermercato, è rimasto vittima di un malore in casa. E’ accaduto ieri, a nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118. Sono intervenuti gli operatori della Croce Rossa.

“Ancora un lutto terribile per tutti noi. Se n’é andato Said”, scrive su Facebook il sindaco del paese Francesca Bedogni. Era infatti di Cavriago il 60enne morto in un incidente stradale Vito Madonia.

“Tutta la comunità cavriaghese gli ha voluto bene e si stringe alla famiglia di Said in questo giorno terribile”, dice ancora Bedogni.

