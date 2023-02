Malore alla guida, muore dirigente Pd di Sacile

Nel pomeriggio di ieri, 4 febbraio 2023, un uomo di 62 anni è morto dopo essere stato colpito da un malore all’interno della sua automobile. Si tratta del dirigente del Partito democratico Claudio Modolo, in quel momento impegnato nella gestione delle prossime elezioni amministrative della città del Livenza. Secondo le prime ricostruzione la persona sarebbe stata stata trovata incosciente all’interno dell’abitacolo dopo essere finito a bordo strada in via Flangini, nella frazione di Santo Odorico.

La chiamata è scattata immediatamente passando dal Numero unico di emergenza Nue112 agli operatori della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri hanno inviato sul luogo dell’incidente l’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso. I sanitari hanno subito effettuato le manovre di rianimazione, ma la persona non dava più segni di vita. A quel punto non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso dell’uomo.

