Ucraina, Michel: ‘UE paga prezzo più alto degli Usa’

In Europa “noi paghiamo un prezzo economico” per la guerra in Ucraina “ben più pesante degli Usa, che sono esportatori” anche di materie prime. “Se aggiungiamo il costo dei rifugiati ucraini che sono nell’Ue, vediamo che siamo più o meno” alla pari con gli Usa. Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, intervistato a Kiev da France 24. “Abbiamo interesse a sostenere gli sforzi dell’Ucraina” in vista dell’adesione all’Ue. “Hanno fatto passi avanti importanti per quanto riguarda le riforme. Siamo a fianco dell’Ucraina”, ha aggiunto.

Von der Leyen, decimo pacchetto sanzioni varrà 10 miliardi

"La Russia, la sua società e la sua economia, sta già pagando un prezzo alto per le sanzioni che abbiamo imposto. Il decimo pacchetto è in preparazione. Abbiamo l'obiettivo di adottarlo per il 24 febbraio. Vale circa 10 miliardi di euro, è un pacchetto ancora una volta massiccio. Il piano si focalizza, ancora una volta di più, sulle tecnologie affinché non vengano usate dalla macchina bellica russa. In altre parole guardiamo a fondo alle componenti ad esempio dei droni, così che non ci sia alcuna disponibilità per la Russia di queste tecnologie o della produzione di droni in Iran, cosa che stiamo seguendo da vicino". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa a Kiev con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Inoltre, intensificheremo il lavoro contro le elusioni delle sanzioni e il decimo pacchetto ha delle proposte per tagliarle", ha aggiunto.