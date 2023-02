A14, incidente in galleria: vittime il tennista Silvestrone e i suoi figli

Si chiamava Andrea Silvestrone, il 49enne che ha perso la vita assieme a due dei suoi tre figli in un incidente stradale avvenuto in direzione nord sull’A14 nella Galleria Castello a Grottammare (Ascoli Piceno). L’uomo, affetto da sclerosi multipla e giocatore di tennis in carrozzina, si sarebbe scontrato a bordo di un’auto a noleggio contro un tir. La tragedia sarebbe avvenuta nei pressi di un cantiere segnalato e non ha lasciato scampo al 49enne e ai due figli minorenni, un bambino e una bambina. Il terzo figlio adolescente è invece rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Torrette (Ancona), mentre il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso.

Lo scontro è avvenuto all’altezza del km 300, in corrispondenza, fa sapere Anas, di un “cantiere di lavoro correttamente installato e segnalato”, poco prima delle 11 e attualmente è chiuso il tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, Polizia Stradale e personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Sul posto traffico bloccato e 2 km di coda in entrambe le direzioni; 1 km di coda all’uscita obbligatoria di San Benedetto direzione Bologna.

“Una famiglia distrutta, un dolore immenso”, ha commentato Pierpaolo Addesi, commissario tecnico della Nazionale di ciclismo paralimpico. “Lui – racconta Addesi – era sulla carrozzella per la malattia che l’affliggeva ma lottava ogni giorno, anche per i suoi bambini. Era un combattente e appassionato di tennis, la sua specialità. Ci eravamo conosciuti qualche anno fa nel campus per disabili organizzato ogni anno dal Rotary Club Abruzzo e Molise che si svolge a Roseto degli Abruzzi e avevamo stretto amicizia. È straziante quanto accaduto; non riusciamo a crederci”.

